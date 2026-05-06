◇パ・リーグ西武4―6ソフトバンク（2026年5月5日ベルーナD）西武は「こどもの日」は23年から4連敗に沈んだ。ソフトバンクに昨季4戦4敗だった渡辺が今季初対戦でも5回6失点で試合をつくれず、「序盤に3点をもらった中で守ることができず、野手と中継ぎ陣に申し訳ない」とうなだれた。今季初の貯金はならず、再び借金1に逆戻り。西口監督は「全てが全てうまくいくわけじゃない。そのうち流れが変わるでしょう」と切り替え