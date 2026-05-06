2歳王者カヴァレリッツォが本領のマイルに戻って巻き返しを期す。朝日杯FSの勝ち馬がNHKマイルCを制したのは過去3例。直近のアドマイヤマーズ（19年）、ジャンタルマンタル（24年）は皐月賞敗戦から挽回した。吉岡師は「前走はスタートも凄く良くてこの上ない位置を取れたが、勝負どころで手応えが悪くなった。鞍上も“距離だけ”と。現状長かったのかな」と振り返る。指揮官が「最も得意な距離」と語る1600メートルでは【2・1