◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）大城が攻守にさえわたったゲームだった。まずはリード。赤星の一番の武器であるシュートを初回から右打者に徹底的に意識させ、４回１死二塁のピンチでは北村、伊藤を、その宝刀でバットをへし折った。頼れる球を存分に使うかと思えば５回、並木を迎えた場面。出塁させると上位につながる大切な状況では、１球もシュートを使わずに外角に変化球を集めて見逃しの三振