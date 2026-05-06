松下厩舎は実力馬2頭を送り込む。先行力が持ち味のレザベーションは未勝利から連勝でニュージーランドTを制した。松下師は「前走はゴール前で物見する感じだったけど、それぐらい余裕があったということ。レースがうまいし、東京替わりも問題ない」と前向きな言葉を並べる。チャーチルダウンズC3着バルセシートは全5戦のうち4戦で上がり3F最速をマーク。「少しずつ精神面は大人になっている。しまいはいい脚を使えるので、直線