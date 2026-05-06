アドマイヤクワッズも皐月賞敗戦からの逆襲を狙う。友道師は「前走後の回復は早かった。体重の増減もそんなになくていい状態をキープしている」と報告する。友道厩舎ではクラリティスカイ（15年）、アドマイヤマーズ（19年）が皐月賞→NHKマイルCの臨戦でV。「ここを見据えて新馬戦もわざわざ東京に持っていった。体形もマイラーっぽいので」と条件良化に期待を寄せた。