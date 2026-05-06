反撃に燃えているのがエコロアルバ。前走朝日杯FSは4着に泣いたが、サウジアラビアRCを制した東京マイルでG1獲りを狙う。寺河助手は「帰厩してからは至って順調。追うごとにパンプアップしている。いい意味で馬体に厚みが出てきています。以前は手前をコロコロ替えていたけど、1週前は右手前のまま走れていた。走りのバランスが良くなっているのかな」と成長を強調した。