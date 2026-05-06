（「こどもの日」に/インスタで報告/）女優の山本舞香（28）が5日、第1子を妊娠していることを発表した。関係者によると、既に安定期に入っており、夫でロックバンド「MYFIRSTSTORY」のボーカルHiro（32）とともに誕生を待ちわびている。山本は自身のインスタグラムにベビーシューズを青空に掲げた写真を投稿し報告。「日々、大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。ファンクラブでも報告し、日々おなかの中で大き