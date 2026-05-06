ギリーズボールはフィリーズRからの連勝を狙う。勝てば16年メジャーエンブレム、17年アエロリットに続く牝馬Vとなる。手塚久師は「まだ少し重いかな。明日（水曜）しっかりやればちょうど良くなると思う。（レースは）4コーナーまでに我慢が利けば。フレッシュな気持ちはあるので」と最終追いでの上昇を期待した。