バドミントン女子の国・地域別対抗戦ユーバー杯銅メダルだった日本代表が5日、デンマークから羽田空港に帰国した。来年から21点制が15点制に縮小されることが決まり、現役代表の受け止め方はさまざま。エースの山口茜（28＝再春館製薬所）は「スピーディーな展開になる。瞬発的なラリー、ゲームが多くなる」と予想し、宮崎友花（19＝ACTSAIKYO）は「21点制は体力や脚で勝負できる部分もあるが、15点制になると経験のある選手が