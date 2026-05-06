穴気配が漂うのがハッピーエンジェル。昨夏のダリア賞はタイセイボーグ（阪神JF3着、チューリップ賞1着）を下してデビュー2連勝を飾った。武市師は「桜花賞ではなく輸送のないここへ。1週前にしっかりやれて反動なくきている。前走（ファルコンS9着）も悪い競馬じゃなかった。（前有利の馬場で）一脚が使えればというイメージです」と順調ぶりを伝えた。