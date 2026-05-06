ステラスペースが豊富な経験を生かしてダービー切符ゲットとなるか。ここまでのキャリア8戦はメンバー中最多タイ。京成杯（5着）、弥生賞ディープ記念（7着）でも存在感は示した。武藤師は「いつもの状態は維持している。操作性があるので初めての京都も問題なく走ってくれると思う。距離が延びるのもプラスに働きそうですね」とやる気十分だ。