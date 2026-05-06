フジテレビ系バラエティー『小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに2人旅』（2日後7：00）が5月6日に放送される。【写真】若い！顔がシュッとしている10年前のムロツヨシ20年来の友人である小泉とムロは、今回も沖縄県・石垣島を訪れる。それには深いワケがあり…。カジキ釣りの国際大会が開かれる聖地・石垣島で、４年前から何度もカジキ釣りにチャレンジし、昨年はムロの盟友・本多力まで巻き込んだものの、一度も釣り上げ