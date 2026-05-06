完全復調のトロヴァトーレが人気に応えられる状態だ。前走東京新聞杯は見事な末脚で、昨年ダービー卿CTに続く重賞2勝目。鹿戸師は「いい状態で（放牧から）戻ってきた。折り合いが難しくダートを試したりもしたけど、前走はレースで騎手の言うことも聞けていました。（1Fの距離延長は）乗り慣れたジョッキー（ルメール）なので大丈夫かなと思っている」と前向きだ。