FC東京の日本代表DF長友佑都（39）が5日、本拠地・千葉戦（6日、味スタ）で負傷した3月14日の水戸戦以来となるベンチメンバー入りする可能性が高まった。今月15日のW杯北中米大会のメンバー発表を前に39歳の鉄人が復活する。既にチームの全体練習にも合流しており、この日も公開された冒頭15分間ではボール回しではつらつとプレー。練習後は戦闘モードに入り、「頑張ります」とだけ言い、53日ぶりの公式戦に向けて静かに闘志を