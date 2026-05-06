【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は5日の記者会見で、ホルムズ海峡を巡る対立により、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の船員少なくとも10人が死亡したと述べた。食料事情の悪化などが原因だとの見方を示したが、詳細は不明。