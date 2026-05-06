名古屋グランプリ1着アウトレンジ（牡6＝大久保）は帝王賞（7月1日、大井）。京王杯SC3着マイネルチケット（牡4＝宮）はパラダイスS（6月14日、東京）。アンタレスS5着サンデーファンデー（牡6＝東田）はマーキュリーC（7月20日、盛岡）が目標。【3歳次走】プリンシパルS1着メイショウハチコウ（牡＝牧浦）はディーとのコンビ継続でダービー（31日、東京）。フラワーC1着スマートプリエール（牝＝大久保）は原でオーク