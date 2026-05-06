「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）勝ちながら育てるを実践するチームに、避けては通れない経験と失敗がある。今季３度目、対中日には初連敗で４カードぶりの負け越しとなった試合後、阪神・藤川球児監督は敗戦を冷静に受け止めながら諭すように話した。２戦連続の“投壊”計１４失点。あえて厳しい言葉を投げかけ、奮起を求めた。「本当に、プロらしい練習と取り組みをしていかなければいけませんね。まだまだア