シンガー・ソングライターの大塚愛（４３）が、初めてアーティストをプロデュースしたことが５日、分かった。宮崎県出身のＮａｔｓｕ（なつ＝１５）と沖縄県出身のＹｕｎ（ゆん＝１６）による現役女子高生ユニット・Ｐａｓｍａｌ（パマル）を手がけ、６月６日に大塚が作詞作曲したデジタルシングル「スマイルん」でデビュー。秘蔵っ子たちがベールを脱ぐ。数々のヒットソングを生んできた大塚のプロデュースで、アーティストと