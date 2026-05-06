「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）高々と上がった打球はホームランウイングへ吸い込まれた。阪神・前川が意地の今季１号を放った。「昨年は最終試合だったので早い段階で出て良かったと思います」５点を追った七回２死で、金丸が投じた真ん中付近のカーブを強振。打球は角度良く右中間へと上がってフェンスを越えた。昨年１０月２日のヤクルト戦（甲子園）以来で、今季１５試合目での一発となり、悠々とダイヤ