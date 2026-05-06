◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人・森田駿哉投手（２９）が１０日の中日戦（バンテリンＤ）で今季初登板初先発することが５日、分かった。チームは９連戦明け最初のカードでローテを再編。ともに中７日と登板間隔をあけて８日の初戦をＦ・ウィットリー投手（２８）、２戦目を田中将大投手（３７）に託す。ニューフェースを加えた３枚で敵地・名古屋に乗り込む。これまで日曜日は井上が５週連