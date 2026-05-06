俳優・大竹しのぶ（６８）が５日、東京・日本青年館ホールで、主演ミュージカル「ＧＹＰＳＹ」（６〜２４日まで同所）の取材会と公開通し稽古をＫＥＹＴＯＬＩＴの井上瑞稀（２５）らと行った。稽古の話題になると大竹は、キャストも自ら舞台転換を行うことに触れつつ「私が座るソファの敷物を瑞稀が敷くんです。いつも下手くそで…」と苦笑い。「『曲がってるだろ！』とか、１歩間違えるとすごいハラスメントになるかも」