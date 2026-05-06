「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）子どもたちへの最高のプレゼントだ。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が５点を追った九回先頭から、リーグ単独トップとなる豪快な９号ソロを放った。これでこどもの日は６年連続安打で２年連続本塁打と強さを発揮。チームが連敗を喫した中で確かな存在感を示し、６日こそ阪神ファンに白星を届ける。５点ビハインドでの最終回。勝利への道は閉ざされたかに思えたが、佐藤輝が希望の