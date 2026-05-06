悪い流れを絶好調の男が断ち切る。阪神・高橋遥人投手（３０）が５日、先発する６日の中日戦（バンテリン）に向け同球場で調整。「しっかり試合を作れるように頑張りたいです」。連敗ストップを託される形となった。前回、４月２９日のヤクルト戦（神宮）では９回３安打無失点で、早くも今季３度目の完封勝利。４月まででの３完封は、１リーグ時代の１９４３年・若林忠志氏が成し遂げて以来、８３年ぶりの快挙だった。自然と期