「巨人３−２ヤクルト」（５日、東京ドーム）巨人・大城が決勝弾を放ち、チームの連敗を３で止めることに貢献した。四回１死一、二塁の場面で吉村の初球を捉え、右翼席に先制の３号３ランをたたき込んだ。「ちょっと詰まり気味だったんですけど入れと思いながら走ってました。積極的にいき、いい結果になりました」と笑みを浮かべて振り返った。