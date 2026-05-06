「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは勝ちパターンで逃げ切れず、延長戦に突入しドロー。八回２死からレイノルズが３連打で２点を失い、九回には今季ここまで７セーブの守護神・山崎が持丸に同点ソロを浴びた。しかし、相川監督は「どんなピッチャーでもホームランは打たれる。いつも頑張ってくれている。また明日から頑張ってくれればいいです」と責めず。延長戦で踏ん張った中継ぎ陣にも「越されない