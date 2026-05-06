パーオン率が低くアプローチやバンカーから打つ機会が多いのがアマチュアのゴルフ。セカンドでグリーンを外してしまっても寄せて1パットで決めればパーだがそれが一筋縄ではいかないときも多い。 そんなときにベタピンにつける〝パーを拾うワザ〞を女子プロたちが伝授する。 【バンカーのヒント】ピン左側の「仮想のピン」を狙って打つ 仮想のピンに対して真