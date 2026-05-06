国内女子ゴルフの今季メジャー初戦、ワールド・サロンパス・カップは、７日に茨城県つくばみらい市の茨城ＧＣで開幕する。前週のＮＴＴドコモビジネス・レディースでツアー通算４勝目を挙げた菅沼菜々（２６）＝あいおいニッセイ同和損保＝が５日、２週連続優勝に意欲を見せた。今回は３年ぶりに西コースが使われる。中でも大きな見どころは１５番パー３。前回１６０ヤードだった同ホールを９８ヤードに縮めた。１９９１、９２