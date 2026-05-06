俳優の田中圭（41）が5日、オーストラリアで開催中のポーカー国際大会で7位になった。世界のトッププレーヤーらが集まる参加費2万5000豪ドル（約280万円）の「スーパーハイローラー」に出場。7位の賞金11万1720豪ドル（約1250万円）を獲得した。田中は昨年4月に永野芽郁（26）との不倫疑惑が報じられて以降、海外のポーカー大会に数多く出場。昨年7月には米国で行われた世界大会で3位になり、約1700万円を獲得していた。