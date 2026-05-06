「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）大関霧島（３０）＝音羽山＝が５日、両国国技館内で行われた時津風一門の連合稽古に参加。１７番で１５勝２敗だった。時疾風と正代にそれぞれ３連勝、大栄翔に４勝１敗、藤ノ川に５勝１敗。まわしをつかめば危なげがなく「いい感じでできた。藤ノ川の速い動きに負けないようにした」とうなずいた。師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）は「順調。体の状態もいい」と評価。１日の横綱審