アマ10冠でWBOアジア・パシフィック（AP）フェザー級王者の藤田健児（32＝帝拳）が5日、都内で5度目の防衛戦の前日計量に臨み57.0キロで一発クリアした。同学年で高校時代から交流がある井上は、来年にも同級転向が濃厚。現在WBO1位の藤田は「フェザー級で世界を獲るための一戦だと思っている。世界を獲って“某モンスター”を待ち受けたい」と宣戦布告。世界初挑戦につなげる完勝でのV5を誓った。