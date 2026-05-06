演歌歌手の新沼謙治（70）が5日、都内でデビュー50周年記念コンサートを行った。観客1500人の前で、デビュー曲「おもいで岬」など19曲を披露した。新曲「アルバムの中の君」を歌唱する際には、妻で2011年に他界した元バドミントン世界女王の湯木博恵さんとの思い出を話す場面も。「素晴らしい人でした。（自分より早く亡くなったのは）頑張り過ぎたのかもしれませんし、僕が頑張らせ過ぎたのかもしれません」と思いをはせた。