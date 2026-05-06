ボクシング界で最も権威がある米老舗専門誌「ザ・リング」が4日、全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」を更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が約2年ぶりに1位に返り咲いた。2日に東京ドームで中谷潤人との“世紀の一戦”に判定勝ちし「最強」を証明。同誌でランキング選定委員を務めるスポニチ本紙通信員のスポーツライター、杉浦大介氏が、満場一致で選出された井