◇春季高校野球山梨県大会準決勝山梨学院2―0日本航空（2026年5月5日山日YBS）山梨学院は最速140キロ左腕・渡部瑛太（2年）が4安打9奪三振で公式戦初完封勝利。春3連覇に王手をかけ「最後まで投げ切れて自信がついた」と胸を張った。今春の選抜で左手首を骨折し、リハビリ中の今秋ドラフト1位候補の二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）はスタンドで応援。スローイングが解禁されるなど順調な回復を見せて