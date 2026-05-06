◇セ・リーグ広島5―5DeNA（2026年5月5日横浜）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が5日のDeNA戦（横浜）で2安打2打点をマークし、パワフルな両打ちの価値を発揮した。6回に右打席で左翼フェンス直撃の二塁打を放つと、3点劣勢の8回には左打席で右翼フェンス最上部にぶち当てる2点二塁打。試合は、途中出場した持丸泰輝捕手（24）が9回にプロ1号の中越え同点弾を放ち、今季2度目の延長12回引き分けに持ち込んだ。