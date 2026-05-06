◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）涼しい顔で大きな仕事をやってのけた。巨人・赤星優志投手（２６）が今季初先発で５回３安打０封。首脳陣の予想を上回る働きで、スイスイと６３球にまとめた。「１イニングでも多くゼロで抑えることを目標にしていたのでうれしいです」。開幕以降リリーフでつかんだ２勝とはまた違う、白星の味をかみしめた。ＧＷ９連戦の８戦目。先発を通達されてから１週間の短