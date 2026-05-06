◇パ・リーグオリックス6―1ロッテ（2026年5月5日京セラD大阪）オリックス・ジェリーが5度目の登板で来日初勝利をつかんだ。現役最長身2メートル13の右腕は被安打4で7回零封。リーグ一番乗りの20勝と今季最多の貯金8に貢献した。NPBでは96年ヒルマン（ロッテ）の2メートル8を超える歴代最長身勝利。メジャーではジョン・ラウシュ（マーリンズなど）と並ぶMLB史上最長身選手として7勝しており、日米最長身勝利投手になった