◇セ・リーグ中日7―3阪神（2026年5月5日バンテリンD）中日の土田が令和通算9000号を放った。「7番・中堅」で初めて外野でスタメン出場。4―1の4回無死から、早川の143キロを右翼ホームランウイングへ放り込む2号ソロを放ち「しっかりスイングできました」と振り返った。井上監督は「フリー打撃でも凄い打球を飛ばすし、思い切りはいいから」と称えた。