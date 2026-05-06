◇セ・リーグ広島5―5DeNA（2026年5月5日横浜）広島の先発・床田は敗戦投手を免れ、「勝たないといけない試合だと思う。結構点を取られ、厳しいかなというところで追い付いてくれたので良かった」と打線に感謝した。6回を6安打5失点（自責2）。2点優勢の4回1死で、秋山の失策から踏ん張れず、四球も絡んで逆転を許すと、6回1死一塁では伏兵の林に右越え2ランを被弾。「助けてもらったので、次は何とか助けられるように頑