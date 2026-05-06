◇パ・リーグオリックス6―1ロッテ（2026年5月5日京セラD大阪）オリックスは5日、育成選手の宮国凌空投手（20）を支配下選手として登録すると発表した。京セラドーム大阪で1軍に合流した右腕は「勝負の年だと思っていたのでうれしい。1試合でも多く投げて貢献できたら」と語った。年俸500万円（推定）で、背番号は65。愛知・東邦高から23年の育成ドラフト3位で入団し、今季はファーム・リーグで7試合に登板し、4勝1敗