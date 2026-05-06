◇パ・リーグオリックス6―1ロッテ（2026年5月5日京セラD大阪）オリックス・岸田監督が幸運のクワガタで勝利を呼び込んだ！？試合前のグラウンド。「何か珍しそうなクワガタが歩いていたので」と持ち前の視野の広さを生かして発見。タマムシのように緑色に輝くニジイロクワガタは世界一美しいクワガタと言われ、見つけると幸運を呼ぶとも言われている。