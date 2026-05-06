かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 5月6日（水）は、的場浩司、田辺智加（ぼる塾）、ママタルトが来店。食のこだわりが強すぎるグルメモンスターたちが、衝撃を受けたグルメや、お店選びのポイント、食べ方へのこだわりなどを語る。 ©ABCテレビ オープニングでは、「（相