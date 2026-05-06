◇セ・リーグ広島5―5DeNA（2026年5月5日横浜）途中出場の広島・持丸が起死回生のプロ1号同点弾を放った。1点を追う9回先頭で、敵の守護神・山崎の外寄り直球を強振。打球はバックスクリーン右へ吸い込まれた。苦節7年目での一発に「手応えは完璧。真っすぐを押し返して捉えられた。守護神から、ああいう形で1本が出たのは自信になる」と破顔一笑。手もとに戻った記念球は「親に送ろうと思う」と明かした。打った瞬