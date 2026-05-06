俳優の山本舞香（２８）が５日、第一子の妊娠を発表した。夫はＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹのＨｉｒｏ（３２）、２０２４年１０月に結婚。山本はインスタグラムで「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います」と報告し、青空の下で小さなスニーカーを掲げる写真をアップした。Ｈｉｒｏの父は歌手の森進一、母は元歌手の森昌子さん、兄はＯＮＥＯＫＲＯＣＫのＴａｋａ。