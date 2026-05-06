イタリアでの２年目は、大きなケガに苦しめられた。だが、鈴木彩艶はパルマで今季もたびたび好パフォーマンスを披露。その評価は揺るぎない。当然、夏の去就が注目されている。昨シーズン、セリエAデビューを飾った鈴木は、プレミアリーグやイタリア国内のビッグクラブからの関心が騒がれた。迎えた２年目、序盤戦で好調を続けた日本代表守護神だが、11月に左手を骨折。約４か月の長期離脱を余儀なくされる。復帰当初は失点