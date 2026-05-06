2026年5月4日、シンガポールメディアの聯合早報は、米国が中国企業5社を「特別指定国民（SDN）リスト」に掲載し、資産凍結や取引禁止などの制裁措置を発動したことに対し、中国政府が「外国の法律および措置の不当な域外適用を阻止するための規定」に基づき、これらの制裁措置の履行を阻止する禁令を発表したことについて、専門家に取材した。記事は初めに「SDNリストは米国が採り得る最も厳しい制裁だ。米国の管轄下にある資産は