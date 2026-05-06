◇東都大学野球第4週第1日亜大5―４国学院大（2026年5月5日神宮）1回戦3試合が行われ、亜大は国学院大に5―4で逆転勝ちし5連勝とした。亜大の4番・小池の一撃が逆転の口火となった。0―4の4回2死から左翼へ今季1号ソロ。初球のツーシームを叩いての一撃に「最近初球から振っていけなかったけど、きょうはアタックできた」と振り返った。2点差とした6回も2死から中前打で出塁し、後続の逆転劇を呼び込み「4番の僕が打て