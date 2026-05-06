◇東都大学野球第4週第1日青学大4―3東洋大（2026年5月5日神宮）1回戦3試合が行われ、リーグ史上初の7連覇を目指す青学大は東洋大に4―3で競り勝った。鈴木泰成投手（4年）が完投勝利を挙げた青学大のエース鈴木が8安打3失点も137球完投で今季3勝目。「みんなが“1点取るぞ”と言ってくれた」と野手に感謝した。9回には151キロを計測。「体力はあると思うので。気持ちを入れていいストレートを投げられた」と胸を張った