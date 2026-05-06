障害者の就労支援制度を悪用し、不当に利益を得ていたのだとすれば、到底許されない。巨額の不正受給を許した国や自治体の責任も重い。大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」傘下の４事業所が２０２４〜２５年度、障害者就労支援の加算金１５０億円を不正に受給したとして、市は事業所の指定を取り消した。加算金の返還も請求したという。事業所は「就労継続支援Ａ型」と呼ばれ、国や自治体の給付金で運営されている。