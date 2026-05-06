ゲーム実況の動画配信で人気の男女混交グループ「カラフルピーチ（からぴち）」が5日、都内で初のファンミーティング「みんなとドタバタ運動会！」の最終公演を開いた。ファンへのサプライズで、初のアリーナツアーを10月4日から4都市で開くことを発表。総動員数は9万人以上の規模となり、からぴち史上最大のツアーになる。バーチャル空間で動画配信を行うグループが“アイドル化”している――。発表された秋のツアー「から