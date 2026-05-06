京都府南丹市の山林に、小学生の男の子（当時11）の遺体が遺棄された事件。 死体遺棄の容疑で逮捕された父親（37）について、警察はきょう=5月6日にも、殺人の疑いで再逮捕する方針です。 ■“公衆トイレで結希さんと口論になり、言動に腹を立て、衝動的に首を絞めて殺害”という旨の供述 南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は、3月23日から4月13日までの間に南丹市内の山林に、息子（養子）の結希さん（当時11）の遺